G7 à Biarritz : tout savoir sur le sommet

Au total, 13 200 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour assurer la sécurité du sommet. En mer, sur la plage, au centre-ville, ils sont partout, tandis que les habitants et touristes désertent. Tout cela a un prix, près de 36 millions d'euros. Le tout est payé par l'État, en tout cas pour les frais de logistique et de sécurité. Mais pour le reste, impossible de chiffrer le manque à gagner pour les commerçants en pleine saison estivale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1.