G7 à Biarritz : la ville déjà sous tension

Une jolie cité balnéaire très touristique de la côte basque, c'est sans doute ce qui a poussé Emmanuel Macron à organiser le prochain G7 à Biarritz. Un choix diversement apprécié par les habitants. De leur côté, les gilets jaunes s'apprêteraient à lancer un appel au rassemblement national le 24 août 2019 dans la cité, de quoi compliquer un peu plus la tâche des organisateurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.