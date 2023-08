Gabon : un putsch en direct à la télévision

Le portrait du président Ali Bongo est couvert de boue ou encore jeté à terre, par les manifestants. A Libreville comme à Port-Gentil, les militaires qui viennent de prendre le pouvoir sont acclamés par la foule et sont recouverts du drapeau gabonais. Très vite, les forces de l'ordre ordonnent la dispersion, sous les applaudissements. La nuit du 29 août à trois heures du matin, la télévision gabonaise annonce pourtant la victoire d'Ali Bongo aux élections. Résultat annulé un quart d'heure plus tard, sur la même chaîne. Quelques coups de feu retentissent durant la nuit. Le consulat de France demande à ses ressortissants de rester cloîtrer chez eux jusqu'au lendemain. Les Nations unies et la France condamnent ce coup D’État. Le nouvel homme fort du pays acclamé par ses hommes, c'est le général Nguema, le chef de la garde républicaine, qui affirme que les dernières élections sont truquées. Assigné à résidence, le président sortant lance un appel sur les réseaux sociaux, à la communauté internationale. TF1 | Reportage B. Christal, T. Vartanian