Gabriel Attal : à quoi ressemblera son gouvernement ?

La poignée de main est fugace, sans un mot. Deuxième déplacement et déjà premier acte d'autorité, Gabriel Attal était mercredi dans un commissariat avec son ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin se serait bien vu à Matignon, alors le nouveau Premier ministre s'invite sur son terrain, la sécurité. "On ne conçoit pas de société sans ordre, sans règle", déclare-t-il. L'enthousiasme de Gérald Darmanin est contenu. Pourtant, son entourage fait savoir qu'Emmanuel Macron va bien le maintenir place Beauvau. Un ministre moqueur nous confie : "le Président le laisse faire. C'est comme avec un sale gosse capricieux : laissez-le finir sa colère et puis ça passera". Gabriel Attal s'attèle désormais à la composition de son équipe avec le chef de l’État. Un dîner mardi soir à l'Élysée, et mercredi à midi, un déjeuner avec Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée, et Emmanuel Moulin, le nouveau directeur de cabinet du nouveau Premier ministre. Ce dernier est un proche d'Alexis Kohler et de Bruno Le Maire, un choix imposé par l'Élysée. "Attal, il va falloir qu'il trouve un moyen d'asseoir son autorité... Sinon ils vont le bouffer", confie une ministre. Pour s'imposer, il faudra renouveler la photo de famille. Même si des poids lourds comme Bruno Le Maire à Bercy et Éric Dupond-Moretti se disent confiant et espèrent rester à leur poste, Gabriel Attal souhaite faire émerger une nouvelle génération. " Le plus jeune Premier ministre de la Ve République ne veut pas être aussi le plus jeune ministre de son gouvernement", confie un conseil ministériel. Un remaniement qui se fera en deux temps : d'abord, les ministres, les secrétaires d’État ensuite. Pour la première étape, Emmanuel Macron veut aller vite. Il souhaite réunir un Conseil des ministres avec sa nouvelle équipe dès ce vendredi. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Desmoulins, M. Chantrait