Gabriel Attal Premier ministre : une carrière fulgurante

À 34 ans et dix mois, Gabriel Attal est le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Pour vous, est-ce une qualité ou un défaut ? "Je le trouve un peu jeune pour un poste de Premier ministre" , "Moi, j'ai très confiance dans les jeunes, donc je me dis qu'il va faire quelque chose de bien". Avec Gabriel Attal, Emmanuel Macron sait qu'il peut compter sur un fidèle de la première heure. Enfant, il faisait du théâtre et rêvait d'être une star de cinéma. Aujourd'hui, sa professeure d'histoire en terminale se rappelle très bien de cet élève déjà un peu différent. "On le sentait un petit peu à part un petit peu posé, un petit peu très réfléchi, très mature". Mature et ambitieux, à 22 ans, alors étudiant à Sciences Po, ses camarades décèlent déjà en lui un potentiel certain. Ses amis ne pensaient sans doute pas qu'il irait si vite. Député à 28 ans, secrétaire d'État à 30, ministre à 33... Gabriel Attal est avant tout un homme pressé. À l'Assemblée nationale, il s'est fait connaître par ses formules chocs. C'est surtout comme ministre de l'Éducation qu'il imprime sa marque, celle d'une politique méthodique. Sa recette : une décision forte, une communication. C'est de la même manière, sans détour, sur le sujet du harcèlement scolaire qu'il évoque librement son homosexualité. Parmi ses premiers défis, tenir tête au Rassemblement national lors des prochaines élections européennes dans cinq mois. Un parti avec à sa tête un autre jeune leader qu'il connaît bien, Jordan Bardella, 28 ans. TF1 | Reportage N. Gandillot, C. Aguilar