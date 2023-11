Gagnant-gagnant : les bourses aux jouets font le plein

Des jouets à perte de vue, dans la foire à Versailles (Yvelines), les acheteurs viennent dénicher les bonnes affaires. Ce sont des jouets d’occasion qui sont à des prix imbattables. Une boîte de jeux Kingdomino, vendue à 20 euros dans le commerce, repartira à moitié prix. À l’approche de Noël, les bourses aux jouets se multiplient chaque semaine dans de nombreuses villes. L’avantage est économique, mais aussi écologique. Chaque année, 100 000 tonnes de jouets sont jetés en France, alors que la moitié pourrait être réutilisée. L'association Rejoué l’a bien compris. En 2022, elle a collecté 41 tonnes de jouets auprès de particuliers, de crèches ou de comités d’entreprise. Ils sont ensuite revendus dans ses propres boutiques à 40% moins chers que le prix neuf. Peluches, livres, jeux de société, il faut tout nettoyer et le travail ne manque pas. Et si le jeu est incomplet, tout est prévu, il suffit de récupérer la pièce manquante dans les stocks. La filière est en plein essor, même les grandes enseignes commencent à s’y intéresser. Dans le magasin de jouets JouéClub, un rayon dédié aux secondes mains vient d'ouvrir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Topenot, G. Aguerre