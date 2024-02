Galeries Lafayette : 26 magasins menacés

Dans la ville d'Agen, les Galeries Lafayette font partie du patrimoine local, installées en plein centre, dans un immeuble haussmannien, construit fin 19e, c’est difficile pour les habitants d’imaginer vivre sans. C’est une inquiétude aussi dans la grande librairie “Martin-Delbert” de Frédéric Delbert, située juste en face. Les Galeries sont des locomotives pour les autres commerces agenais. Et en quinze ans, tout a été fait pour rendre Agen attractive. La municipalité a investi 40 millions d’euros dans de grands travaux d’aménagement. Résultat, les jeunes sont de retour en centre ville, alors Jean Dionis du Séjour, maire (Modem) d'Agen (Lot-et-Garonne), surveille la menace qui pèse sur les Galeries Lafayette, c’est hors de question pour lui de briser la dynamique. Après avoir été contactés, les dirigeants des Galeries n’ont pas souhaité s’exprimer. Dans le Lot-et-Garonne, l’enseigne compte une quarantaine de salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel de six millions d’euros. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux