Galets, sable et fleurs : victimes du tourisme de masse ?

Un vacancier qui ramasse un galet sur la plage pour le rapporter comme souvenir. Cela peut être banal, mais ce geste est interdit par la loi depuis quarante ans. Il en est de même pour le fait de ramener du sable ou de cueillir des fleurs sauvages. En cas d'abus, les glaneurs de galets et de sable risquent jusqu'à 1 500 euros d'amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.