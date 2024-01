Garagistes : la guerre des prix

Pour Nicolas, c’est une habitude. À chaque révision, cet automobiliste va au même endroit, chez son concessionnaire. Et il est prêt à mettre le prix. S'il est séduit, c’est que la marque met le moyen. Ordinateur dernier cri pour repérer la moindre panne du véhicule et service sur mesure, comme une révision filmée. La vidéo est ensuite envoyée au client. Leur autre point fort, c’est qu’une dizaine de techniciens sont chargés d’une trentaine de véhicules par jour, bardés de nouvelles technologies, autant d'arguments que le directeur met en avant pour justifier un tel écart de prix avec un garage indépendant. Chez eux, l’entretien coûte en moyenne 300 euros. Ce prix coûte trois fois plus cher qu’un autre garagiste, indépendant cette fois. Carlos l’assure, l’expertise est la même. Autre astuce pour faire baisser le coût de la facture : des pièces fabriquées uniquement par leur propre marque et au prix qui défie toute concurrence. TF1 | Reportage L. Gelabert, C. Nieulack