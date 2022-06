Gard : des incendies sous très haute surveillance

Chaque alerte est décisive. Rien que ce mardi 14 juin 2022, les pompiers du Gard ont stoppé plus de dix départs de feux, avec de la pression et des conditions météorologiques défavorables. Lundi 13 juin 2022, trois incendies simultanés dans le Gard ont brûlé plus de 185 hectares de terrains. À Lédenon, les flammes ont frôlé la maison de Hervé Roussel, un habitant de la région. Plus loin, Sandy Taboul, propriétaire des écuries S.T Jump, a sauvé ses 40 chevaux. Elle angoisse en pensant à l’été. Une inquiétude partagée par tout le village à l’approche des fortes chaleurs prévues ces prochains jours. TF1 | Reportage M. Debut, L. Deschateaux, O. Drigodet