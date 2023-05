Gard : des orages après la sécheresse

La présence des grêlons 24 heures après l'orage témoigne de l'intensité du phénomène. Au total, 19 hectares de vignes dévastés, toute la récolte de l'année perdue. Et ce qui reste n'arriveront pas à maturité. "Tous les raisins sont par terre. À cause de l'impact des grêles, les raisins ne vont pas grandir, ils vont se nécroser et tomber", précise Philippe Nouvel, viticulteur vigneron au Mas de Guyot. En 20 minutes d'orages, le travail d'une année est réduit à néant. "Ça fait 60 ans que je suis dans la vigne, j'aime ce métier, mais là, on est découragé", s'exprime Jean Nouvel, vigneron au Mas de Guyot. Juste à côté, le blé non plus n'a pas résisté. Une perte évaluée à 60 à 75%. Double peine pour cet agriculteur, la grêle s'ajoute à la sécheresse. Le manque d'eau a retardé la pousse et la formation des blés. Les agriculteurs sont inquiets, car ces phénomènes climatiques deviennent de plus en plus fréquents. Nouveau coup dure, de nouvelles mesures viennent d'être prises aujourd'hui par la préfecture du Gard pour limiter l'utilisation de l'eau. TF1 | Reportage A. Erhel, M. Scarzello