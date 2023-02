Gard : l'émotion après la mort de Sihem

Après huit jours d’attente, le corps de Sihem a été retrouvé sans vie au bord d’un chemin isolé de la campagne gardoise. Jusqu’alors, les habitants de son village avaient gardé espoir de la revoir saine et sauve. Cette lueur s’est évanouie. Dans les communes voisines, sentiments mêlés de tristesse, de colère. Face à la mort de cette jeune femme, 18 ans, lycéenne, elle passait son bac professionnels en soins et service à la personne. Certains ici, se souviennent avoir croisé sa route. « C’est une fille très calme dans son coin, et réservée avec ses groupes d’amis », dit un homme qui la connaissait. Dans la nuit du mercredi, le meurtrier présumé est passé aux aveux. Mahfoud H., 39 ans, a indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps de la jeune femme. Selon lui, il entretenait une relation amoureuse avec elle. Une version contestée par la famille de Sihem, anéantie, ses proches ont laissé leurs avocats s'exprimer. L’homme a déclaré avoir tué Sihem lors d’une dispute, en lui mettant la main sur la bouche pour la faire taire. Mis en examen, il est présumé innocent. Les investigations se poursuivent pour éclaircir les circonstances de la mort de la jeune femme. TF1 | Reportage B. Guénais, L. Cloix, E. Alonso