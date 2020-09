Gard : les dégâts vus du ciel

Il faudrait entre six mois et un an pour tout reconstruire. Les inondations dévastatrices de ce week-end, dans le Gard, ont laissé d'importants dégâts. Une route effondrée, une voiture avalée par les eaux, des arbres s'invitant jusque dans les maisons... Au total, une vingtaine de communes ont été touchées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.