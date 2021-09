Gard : quelles leçons peut-on tirer de ces inondations ?

Malgré la violence des intempéries, aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Un bilan qui ne doit rien au hasard. Ce qui a fonctionné cette année, c'est d'abord la mobilisation précoce des services de secours. 300 pompiers ont été déployés sur le terrain avant le début des inondations, au bon endroit, au bon moment. Et avec le bon équipement, ils ont réalisé plus de 50 treuillages dans le Gard. Ce qui a fonctionné, c'est aussi la prise en charge des passagers en gare de Vergèze. Avant même que les voies ferrées soient inondées et impraticables, la SNCF a immobilisé leur train à quai. Les habitants du Gard semblent avoir retenu les leçons du passé. Dans le département, écoles et collèges ont reçu l'ordre de ne pas faire sortir les élèves. Pour coordonner les équipes de secours, la maire de Vergèze a appliqué son plan communal de sauvegarde sans attendre l'alerte rouge de Météo-France. "L'alerte, elle est orange. Quand elle arrive au rouge, c'est tellement rapide que de toute façon ça a déjà commencé à tomber, en tout cas c'est ce qui s'est passé hier. Et on n'a pas besoin dire c'est rouge ou orange, on voit tout à fait que c'est rouge, on sent très bien que c'est quelque chose d'anormal", confie Pascale Fortunat-Deschamps.