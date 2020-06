Garde d'enfants : un casse-tête pour les familles

La reprise des cours a commencé le 12 mai dernier. Elle se fait à temps partiel, avec une ou deux journées par semaine tout au plus. Cette situation contraint les parents à jouer les acrobates quand ils doivent retourner au travail. Se faire aider par les grands-parents ou faire appel à une nounou... Découvrez comment ils s'y prennent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.