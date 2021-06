Gardes à vue dans l'affaire Delphine Jubillar : les derniers éléments

Il participait encore il y a cinq jours à une marche blanche organisée à Albi, en hommage à Delphine, sa femme disparue. Ce mercredi soir, Cédric Jubillar est en garde à vue, six mois, jour pour jour après la disparition de sa femme. Les enquêteurs ont découvert un grand nombre d'incohérences entre les différentes déclarations de Cédric Jubillar et les constatations scientifiques. Il a toujours affirmé avoir découvert au petit matin que sa femme avait disparu. Une thèse à laquelle les enquêteurs croient de moins en moins. Cédric Jubillar avait déjà été entendu par les enquêteurs, mais en tant que victime. Ce mercredi après-midi, c'est désormais un suspect que les gendarmes sont venus interpeller sur son lieu de travail. En garde à vue également, la mère et le beau-père de Cédric Jubillar. Le couple était en instance de divorce et une violente dispute aurait éclaté ce soir-là. Les proches de la disparue et leur avocat veulent rester prudents. Ils pensent avant tout aux deux enfants du couple.