Gardiens d'immeubles : des PV contre les incivilités

Comme tous les jours, Angélique, gardienne d'immeuble à Paris, fait le tour de ses onze bâtiments. Et aujourd'hui, elle a une mauvaise surprise, car un locataire a laissé un cadre de lit en plein milieu des ordures ménagères. Grâce à un badge qu'elle vient d'obtenir après une formation, elle a désormais le pouvoir de dresser des procès-verbaux en cas d'incivilité dans ses immeubles. Aujourd'hui, plus de 400 gardiens des plus grands bailleurs sociaux de Paris peuvent verbaliser les auteurs d'incivilité. Ils ont jusqu'à cinq jours pour transmettre un procès-verbal à la justice qui décidera d'une éventuelle amende. Ça peut aller de 35 euros pour des ordures déposées devant votre porte et jusqu'à 1 500 euros, si vous utilisez régulièrement l'électricité dans les parties communes. C'est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) en 2016 que ce statut de gardien assermenté a été expérimenté pour la première fois. Marc Trollé a été formé il y a déjà trois ans et depuis, les dégradations et les dépôts sauvages sont nettement plus rares. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Kouho