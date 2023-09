Gare Montparnasse : pourquoi tant de pannes ?

Cela tombe toujours sur les mêmes. À la gare Montparnasse, ce lundi 25 septembre, les voyageurs en provenance de Saint-Nazaire, Nantes et Bordeaux, tous ceux qui souhaitent rejoindre Paris en train depuis une grande ville de l'ouest subissent encore des retards. Montparnasse serait-elle une gare maudite ? Les incidents en cascade sont parfois la faute à pas de chance, comme en 2018 avec l'incendie d'un transformateur, en 2021 avec un éboulement sur les voies et cet été 2023 avec la foudre qui tombe sur du matériel lors d'un violent orage. Mais il y a aussi eu ses pannes géantes, à cause de problèmes sur le réseau électrique. C'est ce qui s'est passé dimanche avec la rupture d'un câble et cette fois, la saturation du réseau est en cause. Ce sont des limites sur le réseau à cause de la localisation de la gare Montparnasse. Elle se trouve à quinze kilomètres au nord du plus gros nœud ferroviaire de la métropole. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Basar