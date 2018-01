La Garonne sort de son lit

Le Lot-et-Garonne figure parmi les départements placés en alerte orange pour des risques d'inondations. Événement très rare, le niveau de la Garonne a franchi la barre symbolique des huit mètres par endroits. De nombreuses routes sont submergées. Et certains villages sont coupés du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.