Gaspillage alimentaire : des astuces pour consommer sans jeter

Simple d'utilisation, l'application Too Good To Go propose des prix cassés. Ces solutions anti-gaspillages ne cessent de convaincre de nouveaux utilisateurs. Parmi eux, le restaurant "Treize lucioles" à Dijon. Il faut dire que dans l'Hexagone, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes chaque année. Too Good To Go, pour beaucoup, c'est rentré dans le langage courant. Lancée en 2016, la plateforme compte aujourd'hui près de 10 millions d'utilisateurs, comme Louise, 18 ans. Pour les commerçants, l'opération n'est pas rentable, mais elle permet de couvrir une partie des coûts. Mélanie, gérante d'une supérette prépare par exemple des lots de produits qui atteignent leurs dates limites de consommation à moins 50%. L'intérêt est avant tout de ne pas jeter. Si ces applications gagnent du terrain, certains ne les ont pas encore adopté. Dans l'épicerie dijonnaise "Papilles", l'utilisation de ces applications intervient dans une démarche plus globale. Pour eux, gaspiller pour avoir des rayons bien remplies n'est pas la logique et l'état d'esprit du magasin.