Gaspillage alimentaire : des astuces simples pour éviter de jeter

C'est le moment d'enfiler le tablier parce qu'on a vraiment du pain sur la planche. Dans le pays, 10 millions de tonnes de nourritures seraient gaspillées chaque année. Ça commence à la maison où on laisse filer trop souvent les dates de péremption. On a choisi l'application numérique gratuite "Frigo Magic", mais il existe d'autres applis sur les plateformes de téléchargement. On tape "filet poulet" et l'appli propose des recettes faciles. Il n'y a rien de révolutionnaire, un livre de cuisine ferait pareil. Mais la technologie se met au service de nos besoins immédiats. Et ce n'est pas tout. La plupart des applications anti-gaspillage proposent d'autres services. D'autres entreprises ont aussi développé des recettes plus solidaires. Sur l'appli HopHopFood, Giulia, étudiante, elle s'est inscrite pour venir chercher des produits offerts par cette boulangerie. Les plus précaires qui sont orientés par des organismes bénéficient de ce service. Les donateurs ne sont pas uniquement professionnels. Les particuliers, aussi, peuvent y participer. L'idée n'est pas seulement de donner, mais de gâcher le moins possible ... Comme le proposent Too Good To Go, Phenix ou encore Smartway. Avec cette dernière, quand un produit s'approche de la date de péremption, le système génère un nouveau prix plus attractif et les personnels le mettent à l'avant, dans un rayon anti-gaspi. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage S. Millanvoye, F. Moncelle, N. Clerc