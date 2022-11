Gaspillage alimentaire : des étiquettes bientôt simplifiées

D’abord, il faut la trouver, ensuite il faut la comprendre. On vous explique tout. “À consommer jusqu’au” est une limite impérative pour la viande ou le poisson par exemple, date à respecter pour ne pas prendre de risque pour votre santé. "À consommer de préférence" est juste un délai indicatif que vous pouvez dépasser. Les produits auront un peu moins de goût. Désormais, les industriels devront l’indiquer avec l’ajout “Pour une dégustation optimale” ou “Ce produit peut être consommé après cette date”. Au moins, 20% du gaspillage alimentaire serait dû à une mauvaise compréhension des dates. C’est pourquoi, les distributeurs veulent aller plus loin. “Par exemple, sur les pâtes, on pourrait imaginer que le règlement européen va nous permettre de supprimer la date de durabilité minimale” explique Bertrand Swiderski, directeur développement durable du Groupe Carrefour. Dans les rayons, les dates ont pu être enlevées sur certains produits comme le sel. En France, dix millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. TF1 | Reportage S. Prez, C. Betun, F. Couturon