Gaspillage alimentaire : les grandes surfaces se mobilisent

Dans cet hypermarché, le rayon les plus prisés des clients est la zone anti-gaspillage. Des produits vendus à -30 % jusqu’à moins -50 %, car ils vont bientôt arriver à expiration. Les rayons anti-gaspillage existent depuis longtemps, mais ils occupent de plus en plus de place. Un peu plus loin, côté boucherie, la nouveauté du magasin, c'est le panier anti-gaspillage contenant des produits remisés de 70 % que les clients peuvent réserver sur une application mobile. Des initiatives qui ont permit à l'enseigne de décrocher le premier label national anti-gaspillage. Dans l'Intermarché Hyper, à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), le sujet est aussi pris très au sérieux. Pour jeter le moins possible, plusieurs fois par an, un coach passe en revue tous les rayons. Comme résultats, la grande majorité des produits en fin de vie est donnée. Mélanie Guérin, propriétaire de la ferme de Solidor, récupère deux fois par semaine les bacs à légumes. Aujourd’hui, cette éleveuse peut nourrir ces animaux exclusivement grâce au don du magasin. Des solutions écologiques, mais surtout économiques, car réduire ses déchets, c’est réduire ses coûts. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Robertson, T. Valtat