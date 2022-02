Gaspillage : que faire des produits invendus ?

Des milliers d'articles invendus flambant neufs, jetés, comme des bijoux, des rasoirs électriques ou des couverts en inox. Voilà ce qu'ont découvert des journalistes Britanniques dans les poubelles du géant Amazon l'été dernier. Une pratique très courante désormais interdite en France. Depuis le 1er janvier, les entreprises doivent réemployer leurs invendus. Illustration chez un géant du bricolage. "Juste ici, on a installé le stand des presque parfaits", indique un responsable. Miroir sans vis, meubles de cuisine, tous ces objets ont un défaut mais sont parfaitement utilisables. Plutôt que de les jeter, l'enseigne les brade comme une plante à -70%. Un premier levier pour lutter contre un gaspillage loin anecdotique. Chaque année, les invendus sont estimés à 4,3 milliards d'euros en France, générés le plus souvent à cause des collections sans cesse renouvelées. Plus surprenant aussi, les entreprises jettent avant même de mettre leurs produits sur le marché. Le sujet est tabou, mais un grand groupe américain a accepté de nous ouvrir ses portes. Il stocke dans un hangar sa marchandise à destination des grandes surfaces mais aussi ses invendus. Ils représentent 1% du chiffre d'affaires, comme des mouchoirs. Ces articles seront en priorité donnée à une association. TF1 | Reportage A. Barth, L. Poupon, H. Massiot