Gastronomie italienne : à vos papilles !

C’est l'ennemi intime du régime, du sandwich autoroutier et des déjeuners bâclés. L’Italie, patrie de la gourmandise, péché mortel, nous a pourtant tenté toute l’année. Une tentation qui vient de loin, au sud de la Botte, en Calabre, là où fleurissent les figues, mais aussi les affiches murales pour un saucisson qui pique. Andouilla ! andouilla ! Ce mot ne vous rappelle rien ? “Le nom “endouilla” vient du Français andouille. En italien, en le traduit comme ensaché, saucissonné”, explique Dario Godano, historien et archéologue. Mais avant d’être saucissonné, le délicieux produit vit sa vie au soleil, sous la forme d’un porc noir qui pique de la Calabre. Anna, justement, en élève. Un piment très rouge, très charnu, se mélange ensuite à la graisse et à la chaire du cochon, pour lui donner un goût caractéristique et sa couleur très rouge. Mais ne comptez pas le déguster à la française. La Andouilla se chauffe à la flamme d’une bougie pour, ensuite, être tartinée. TF1 | Reportage S. Millanvoye, L. Malnoy, E. Tran