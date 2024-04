Gastronomie : le retour de l'assiette anglaise

Entre les Français et les Britanniques, il y a un domaine où l'Entente cordiale ne fonctionne pas vraiment, c'est en cuisine. Et si nous changions d'avis ? Le restaurant Public House vient d'ouvrir en plein centre de Paris. C'est un restaurant anglais, tenu par un chef anglais avec de la cuisine anglaise. Au menu, des fish and chips, mais aussi des scotchs eggs ou des feuilletés à la saucisse du comté de Cumberland. Calum Franklin, chef renommé en Angleterre, a pris le pari de faire aimer sa cuisine aux Français. Il reconnaît lui-même qu'il y a encore cinq ans il n'aurait pas osé. Les clients les plus sceptiques se laissent séduire. De plus en plus d'établissements anglais s'ouvrent dans l'hexagone. C'est peut-être à cause de l'effet Jeux olympiques ou conséquence du Brexit, mais plus d'une dizaine sont ouverts en cinq ans, rien qu'à Paris. Ce sont des restaurants, mais aussi des sandwicheries et des traiteurs. David-John Kelly, cuisinier et patron du Project Sausage, a ouvert sa boutique il y a un an et demi. Sa spécialité sont les pies, il s'agit de ces tourtes garnies à la viande et aux légumes, les clients les adorent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Chapel, G. Aguerre