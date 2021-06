Gastronomie : le riz cantonais… pas si cantonais

Il est la star de la cuisine chinoise. À la carte de tous nos traiteurs asiatiques. Savez-vous d’où vient le riz cantonais ? Pour en avoir le cœur net, direction le Canton, au sud-est de la Chine, vaste métropole de 15 millions d’habitants. Mais assis sur les tables, on n’a aucune trace du fameux riz. Il n’y a pas de riz cantonais à Canton. Alors notre équipe a plié bagage et a repris la route. À deux heures trente de vol, à destination de Yangzhou, dans une toute autre région, à 1 500 kilomètres au nord. Cette fois, c’est la bonne. Dans cette petite ruelle, le riz aux œufs, jambon et petit-pois, est partout. Dans l’un des plus vieux restaurant de la ville, c’est le plat le plus commandé, la fierté de la patronne. Au musée de la ville, il est exposé comme un trésor du Moyen- ge. Wu Yeqing, le chef cuisinier du musée, suit à la lettre une recette ancestrale. Pourquoi ce riz doré, emblème historique de la ville de Yangzhou a-t-il été rebaptisé riz cantonais ? Découvrez l’intégralité de ce document dans la vidéo ci-dessus.