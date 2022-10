Gaz : comment la France prépare l'hiver

Aurons-nous assez de gaz cet hiver ? C'est l'inquiétude que nous avons tous, c'est aussi l'obsession de Sébastien Delannoy. Il est responsable de l'approvisionnement en gaz d'Engie. Certes, nos stocks sont pleins. Mais avec l'arrivée de l'hiver et l'absence de gaz russe, il faut sans relâche trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Le jour de notre passage, c'est le représentant d'Equinor, le plus gros producteur de gaz norvégien, qui est à Paris. L'enjeu est crucial, obtenir du gaz et qu'il augmente significativement ses livraisons. "Notre priorité est d'être sûrs d'avoir assez de gaz dans nos stocks", lui fait savoir Sébastien. Engie demande six milliards de m³ supplémentaires, soit l'équivalent de 15% de la consommation annuelle française. Le gaz sera livré par bateau dans un terminal gazier, comme à Fos-sur-Mer. Un navire vient d'accoster, ses cuves sont en cours de déchargement. Le gaz est encore à l'état liquide. À l'état gazeux, les molécules sont 600 fois plus petites. Conséquence, un navire comme celui que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article transporte l'équivalent d'un an de consommation d'une ville comme Montpellier. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le nombre de livraisons a augmenté de 50%. À Fos-sur-Mer, il y a deux terminaux gaziers, un autre à Montoir-de-Bretagne et un dernier à Dunkerque. Au sud, arrivent les bateaux en provenance du Qatar et d'Algérie, à l'ouest et au nord depuis les États-Unis et la Norvège. Sans oublier bien sûr les gazoducs qui approvisionnent en temps réel notre pays. Comment tout ce gaz est-il stocké ? Quelle quantité dans nos réserves ? Où sont-elles situées ? TF1 | Reportage F. Chadeau, T. Rolink, E. Dubois