Gaz, électricité : coupures sauvages, quelles conséquences ?

Un ouvrier bloqué en haut d'une grue. Le chantier du futur Village olympique, à Paris, était à l'arrêt ce midi. En cause, une coupure de courant volontaire, organisée par la CGT Énergie. "Tant que la réforme n'est pas retirée, les actions montreront crescendo, demain, après-demain et jusqu'au retrait", met en garde le secrétaire général Sébastien Menesplier. Deux heures sans électricité, l'agacement se fait ressentir chez les ouvriers. "Ils ont choisi le meilleur moment. Les ouvriers, pour aller manger, tout est coupé. On ne peut pas chauffer la gamelle", réagit l'un d'eux. Mais certains comprennent. "Je suis tout à fait solidaire. S'il faut vraiment que ça dure longtemps, je serai avec", déclare un autre. La supérette du quartier est plongée dans le noir. Les réfrigérateurs et les caisses enregistreuses sont à l'arrêt. Selon Enedis, 500 clients ont été touchés. Ces coupures de courant sont illégales et la sanction peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ces actions se sont multipliées ces derniers jours, avec parfois des accidents évités de justesse. À Charleville-Mézières, une coupure, revendiquée par la CGT, a entraîné une explosion d'hélium des machines d'imagerie d'une clinique. Le temps d'effectuer les réparations, il n'y aura pas d'IRM pendant une semaine. Des centaines de rendez-vous ont été annulés. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Rio, G. Gruber