Gaz, électricité : équiper sa maison pour économiser

Pour remplacer ces climatiseurs électriques vieillissants, Jean-Baptiste a choisi le poêle à granulés. Ce mardi matin, c'est la première mise en route. Cet hiver 2022, sa maison sera chauffée avec des copeaux de bois. Prix de l'installation, 3 300 euros, aide de l’État déduite. Et selon ses calculs, sa facture d'électricité sera divisée par deux. Mais il faut faire attention, car pour être équipé cet hiver, il faut passer commande dès maintenant. Par exemple, Bobby Sowamy, dirigeant d'Éco Habitation à Argentières, un installateur, a plus de trente chantiers en cours. Pour s'en rendre compte, nous avons pris la direction du standard d'Effy, un spécialiste de la rénovation énergétique. Un appel sur deux concerne le chauffage. Poêle à granulés, pompe à chaleur, ... Depuis cet été 2022, toute la filière est sous tension. Gérôme, lui, va remplacer sa vieille chaudière au fioul par une pompe à chaleur. Avec les aides de l’État, calculées en fonction de ses revenus, la nouvelle installation va lui coûter un peu plus de 8 000 euros. Installée au plus tard en octobre 2022, cette pompe à chaleur lui permettra de réaliser 60% d'économie. Elle sera rentabilisée en moins de quatre ans. TF1 | Reportage L. Romanens, B. Hacala.