Gaz, électricité : êtes-vous prêts à la sobriété énergétique ?

Réduire de 10 % notre consommation d'énergie d'ici dix ans, c'est l'objectif ambitieux du gouvernement. Et vous, que faites-vous pour économiser l'électricité et le gaz ? Baisse de la température du chauffage d'un degré, chasse aux appareils... Ce sont autant de gestes indispensables pour réduire notre consommation. Mais les particuliers ne représentent qu'un tiers (32 %) de la consommation totale contre 68 % pour les administrations et les entreprises. Alors, comment font-elles pour gagner en sobriété ? À Suresnes (Hauts-de-Seine), ce boulanger, par exemple, a modifié l'éclairage de sa boutique. Il a changé tous ses spots en LED. Il a fait le même geste pour son matériel de cuisson. Avec son nouveau four, ce commerçant a pu économiser 5 % d'électricité. En période de pic de consommation, l'hiver notamment, quand le réseau ne produit plus assez, le gouvernement prévoit un plan de délestage, c'est-à-dire, couper momentanément le courant et le gaz à certaines entreprises avec leur accord. C'est jouable, comme l'explique Laura Verdier, ingénieure en économie d'énergie - LVR Consulting. D'autres pays européens cherchent aussi à réduire leur consommation. L'Allemagne a, par exemple, récemment interdit l'eau chaude dans les toilettes des entreprises. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Poujol, A. Fourcade