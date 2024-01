Gaz, électricité : premier test de l'hiver

Le froid arrive, et pour beaucoup d'entre vous, le réflexe est le même. Aura-t-on assez d'électricité pour affronter cette vague de froid ? Oui, répond RTE, le gestionnaire du réseau. La situation est plus rassurante que l'année dernière quand seulement 34 de nos 56 réacteurs nucléaires fonctionnaient. Aujourd'hui, 47 d'entre eux produisent de l'électricité. Nos barrages hydroélectriques sont aussi bien mieux préparés que l'an passé. Nos stocks d'eau en amont sont remplis à 68 % contre 81 % aujourd'hui. De quoi assurer les besoins des Français jusqu'au pic de consommation attendu mercredi prochain. "Si ce n'est pas le cas, nous pourrons importer de l'électricité de nos voisins", rassure Sophie Meritet, experte énergies à l'université Paris Dauphine-PSL. Pour ce qui est du gaz, pas d'inquiétude non plus. Nos stocks sont pleins, selon le gouvernement. Tous les voyants sont au vert, mais cette vague de froid pourrait avoir des conséquences sur votre facture d'énergie. Car plus il fait froid, plus vous consommez. Prenons l'exemple d'une famille de quatre personnes habitant une maison de 90 m² chauffée à l'électrique. Si les températures en janvier sont douces, 7 °C en moyenne, la facture d'électricité de cette famille sera de 784 euros. Mais en cas de grand froid, 0 °C en moyenne, la facture augmentera fortement de 1220 euros. Alors, n'oublions pas ces quelques gestes pour faire des économies. D'abord, pour votre chauffage, la température recommandée pour votre salon est de 19 °C. Pensez aussi à éteindre vos appareils connectés, à couvrir vos casseroles pour faire bouillir de l'eau et enfin, à fermer vos volets en votre absence. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Devaissière, C. Blanquart