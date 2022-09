Gaz, électricité : quelle hausse en janvier ?

Au sommet de l’Etat, les réunions se sont enchaînées. Comment contenir l’envolée des prix du gaz et de l’électricité ? Une chose est certaine : le bouclier tarifaire sera bien maintenu au 1er janvier 2023. Il concernera tous les Français sans exception. Mais, face à des tarifs de l'énergie en constante hausse, le gouvernement a prévenu : même avec ce mécanisme, des augmentations vont intervenir, entre dix et 20%. Prenons un couple, par exemple. Avec le bouclier tarifaire déjà en place, il paie 100 euros d’électricité par mois. Il paiera dans trois mois entre 110 et 120 euros. C’est donc une mauvaise nouvelle, mais c’est anticipé par de nombreux Français interrogés ce mardi après-midi. L’Etat continuera également de distribuer le chèque énergie pour soutenir les plus modestes, mais de manière ciblée. Il est aujourd’hui perçu par six millions de personnes. Et son montant atteint en moyenne 150 euros. La question sera débattue au Parlement dans les toutes prochaines semaines. TF1 | Reportage M. Chantrait, C. Collin