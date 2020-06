Gaz et électricité : les litiges explosent

Le médiateur de l'énergie vient de rendre public son bilan annuel qui recense les litiges entre particulier et fournisseur de gaz ou d'électricité. Cette année, il n'hésite pas à donner les noms des entreprises, dont les pratiques sont parfois douteuses. Celles qui refusent, par exemple, de reverser à leurs clients le trop-perçu. En un an, ces litiges ont bondi de 35%.