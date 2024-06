Gaz hilarant : 30 tonnes saisies en région parisienne

Elles étaient entassées derrière des portes de box à louer, des centaines de bonbonnes de protoxyde d'azote, 30 tonnes, l'une des saisies les plus importantes réalisées par les autorités. À Ballainvilliers, un bâtiment était le principal lieu de stockage des trafiquants. Les portes ne cachaient pas qu'un dépôt, mais tout un réseau international de trafiquants. Pour brouiller les pistes, ils se cachent derrière des sociétés-écrans enregistrées à Malte. Grâce à elles, ils achètent du protoxyde d'azote en grosse quantité en Pologne et l'importent ensuite en France, directement dans l'entrepôt de Ballainvilliers. Ensuite, les trafiquants le répartissent dans des points de vente situés dans cinq départements d'Île-de-France. La forme la plus connue du protoxyde d'azote, c'est de petites cartouches métalliques utilisées en cuisine. Il agit aussi comme gaz hilarant. Chez les moins de 25 ans, un jeune sur dix en aurait déjà consommé. Ce gaz a des effets nocifs, troubles neurologiques, étourdissements, asphyxie. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Litzler, G. Chieze, G. Parrot