Gaz hilarant : alerte sur un trafic inquiétant

Tout commence par une annonce sur les réseaux sociaux, vingt euros la bonbonne de protoxyde d'azote. Un gaz vendu légalement dans les commerces pour les siphons à chantilly. Mais sur Internet, il n'est pas question de cuisine. Ce produit est vendu de manière illégale par des réseaux de trafiquants à des clients de plus en plus nombreux, Ils sont séduits par la vertu euphorisante du protoxyde d'azote qu'ils inhalent dans des ballons. Les risques sont bien moins réjouissants. Ce gaz peut provoquer de pertes de mémoire, des asphyxies et des arrêts cardiaques. Un produit extrêmement dangereux, mais qu'il est pourtant facile de se procurer. Sur les réseaux sociaux, les trafiquants affichent publiquement leurs numéros, comme de vrais commerçants et proposent même des livraisons à domicile. Nous contactons l'un d'entre eux. Il nous donne rendez-vous le lendemain. Nous filmons en caméra cachée. Comme convenu, nous achetons deux bonbonnes, 25 euros l'unité. il affirme pouvoir fournir de grandes quantités et pratique des prix dégressifs. L'homme fait partie d'un réseau très organisé. Certains prennent les commandes, d'autres les préparent. Les dealers ne se contentent pas de livrer. Ils tiennent aussi des points de vente clandestin et n'hésitent pas à donner publiquement leurs adresses sur les réseaux sociaux. Ce soir-là en région parisienne, nous nous faisons passer pour un client venu acheter une bonbonne. Mais au cours de l'échange, le vendeur dit aussi pouvoir nous fournir d'autres substances illicites. En clair, de l'herbe et de la résine de cannabis. Pour ces dealers, le gaz hilarant est un nouveau business très lucratif et moins risqué que d'autres trafics. La vente aux mineurs et l'incitation à l'usage détourné sont punies d'une amende maximale de 15 000 euros. Les trafiquants n'hésitent plus à importer des camions entiers de bonbonnes, principalement des Pays-Bas. Les saisies n'ont jamais été aussi nombreuses. Un record a même été battu cet été en région parisienne. Dans un entrepôt de stockage, les dealers y avaient caché 15 tonnes de protoxyde d'azote. TF1 | Reportage J. Cressens, V. Abellaneda, T. Gippet