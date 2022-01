Gaz hilarant : les médecins sonnent l'alerte

Ce qu'il considérait comme un jeu a bien failli lui coûter cher. Pendant des mois, presque quotidiennement, ce lycéen consomme du protoxyde d'azote, un gaz hilarant contenu dans des cartouches destinées aux siphons à chantilly, jusqu'au jour où il ressent une paralysie partielle et met à avoir des hallucinations. Et autour de lui, les cas de complications sévères se multiplient. Ce gaz, inhalé à l'aide d'un ballon, utilisé médicalement comme antidouleur ou anesthésiant créé une forte indépendance. Consommé régulièrement ou à forte dose, ses effets sont dévastateurs. Ce neurologue reçoit en moyenne par semaine un patient intoxiqué au protoxyde d'azote, c'est quatre fois plus que l'an dernier. Et ils sont très jeunes, entre 18 et 35 ans. Situation encore plus alarmante dans le Nord, premier département touché par les intoxications au gaz hilarant. Entre trois et quatre hospitalisations chaque semaine au CHU de Lille. Des médecins et des chercheurs ont créé une cellule spécialisée il y a quelques jours. N'étant pas considérés comme un stupéfiant, le protoxyde d'azote reste facilement accessible dans les supermarchés et sur Internet. Seule la vente aux mineurs est désormais interdite. T F1 | Reportage S. Chevallereau, V. Lamhaut