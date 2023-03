Gaz hilarant : peut-on interdire la vente ?

À la sortie d’un lycée, il suffit de tendre le micro pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. On peut trouver le protoxyde d’azote ou le gaz hilarant dans les rayons cuisine des supermarchés en vente libre. Mais son usage est détourné comme drogue, avec de multiples effets secondaires, intoxication, asphyxie. Depuis deux ans, une quinzaine de villes ont interdit sa consommation sur la voie publique. À Nancy, la menace de 150 euros d’amende n’a pas suffi à résoudre le problème. “La pratique, on va dire, ne s’est malheureusement pas interrompue. Au contraire, on se rend compte qu’il y a un trafic qui commence à se développer… ”, explique Régis Pfeiffer, secrétaire départemental adjoint de l’Unité SGP Police Nancy. La consommation est certes interdite, mais il est très facile de s’en procurer. Sur les réseaux sociaux, en quelques minutes à peine, nous trouvons des dizaines de comptes prêts à nous livrer. Cette activité est illégale, non déclarée. La vente de protoxyde d’azote à un mineur est passible de 3 700 euros d’amende. En deux ans, les cas d'intoxication ont été multipliés par trois. TF1 | Reportage L. Poupon, T. Copleux, F. Amzel