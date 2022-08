Gaz hilarant : un trafic de plus en plus inquiétant

Nadine Grosdidier, mère d’une victime du protoxyde d’azote, dit vouloir témoigner pour alerter. Éviter à d’autres de connaître le même sort que son fils Yohan. Mort d’un arrêt cardiaque à 19 ans, après avoir consommé du gaz hilarant lors d'une soirée entre amis. Yohan en consommait depuis trois mois. Sa mère l’a découvert à sa mort. Elle ignorait l’existence de cette substance. Son fils a inhalé du protoxyde d’azote. Un gaz hilarant, contenu dans des cartouches pour siphons à chantilly. Le produit n’est pas illicite, mais de plus en plus d’adolescents le détournent de son usage. C’est devenu la nouvelle drogue à la mode. Les cartouches usagées se ramassent par centaine sur les trottoirs. Un gaz euphorisant et extrêmement addictif selon Axel, un ancien consommateur. Il dit avoir testé le “proto”, comme il l’appelle, pour s’amuser avant de devenir dépendant. Le protoxyde d’azote ou la drogue du pauvre, seulement quelques euros la cartouche. Depuis 2021, sa vente a été interdite aux mineurs dans les commerces, mais il leur suffit d’aller sur les réseaux sociaux pour s’en procurer. Des produits vendus à prix dégressif, parfois livrés à domicile par des trafiquants de plus en plus nombreux. Les trafiquants encourent jusqu’à 750 000 euros d’amendes et sept ans d’emprisonnement. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Bajac, S. Hernandez