Gaz : les démarchages abusifs se multiplient

Depuis quelques semaines, tous les moyens sont bons pour faire changer de contrat d'énergie. Sur le pas de la porte, par courrier ou par téléphone, des démarcheurs vous proposent des offres alléchantes. "Très souvent, c'est trop beau, et c'est souvent, on sent l'arnaque venir en fait", "on vous propose des conditions bien meilleures qui sont en réalité ne le sont pas vraiment" ; "j'ai beau bloqué des appels, mais ça continue, ça persiste", ont réagi quelques clients au micro de TF1. D'ici au 30 juin prochain, avec la fin du tarif réglementé du gaz, 2,6 millions de clients vont devoir changer de contrat. Alors certains fournisseurs en profitent. Faux e-mails, usurpation de signature, le médiateur de l'énergie met en garde. "Bien souvent, ceux qui sont peu scrupuleux peuvent se présenter comme mandater par les pouvoirs publics. Sinon, une technique assez courante, c'est de faire croire aux personnes qu'elles vont faire de très grosses économies en jouant sur le montant des mensualités", prévient Frédérique Feriaud, directrice générale des services du médiateur national de l'énergie. Certaines pratiques sont d'ailleurs sanctionnées. En 2022, TotalEnergies a été condamné à 198 000 euros d'amende pour entre autres, non-respect du droit de rétractation. Alors, pour ceux qui souhaitent changer de fournisseur, comment s'y retrouver ? Premier réflexe : comparer. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez désormais changer d'offre à tout moment et sans frais. Votre nouveau fournisseur d'énergie s'occupera alors de résilier votre ancien contrat. TF1 | Reportage L. Deschateaux, N. Robertson, F. Mignard