Gaz : l’Etat peut-il garantir des prix stables ?

Plusieurs possibilités s’offrent à l’État français pour limiter la hausse des prix du gaz. La première est d’acheter du gaz à long terme. C’est ce que font les distributeurs d'essence dans les stations-services pour amortir les fluctuations trop brutales. Une telle solution est-elle envisageable pour le gaz ? “Cela permet d'assurer une certaine stabilité, une certaine sécurité d'approvisionnement et une certaine garantie sur les prix. En revanche, ce n'est pas très flexible”, explique Jérémie Haddad, expert en énergies et associé chez EY consulting. Avec cette solution, les particuliers ne subissent pas la hausse lorsque les prix montent. Car les prix sont garantis. Mais lorsque les prix baissent, les usagers ne peuvent pas en bénéficier. Pourquoi ne pas stocker du gaz ? C'est ce que fait déjà la France. Le pays dispose seize sites répartis un peu partout. La technologie est simple : le gaz est acheminé dans des poches souterraines à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. L’Hexagone pourrait aller encore plus loin, puisqu'il ne stocke que 30% de notre consommation annuelle. Enfin dernière solution : pourquoi ne pas se regrouper à l'échelle européenne ? Les États pourraient comme les consommateurs s'unir pour obtenir des meilleurs prix auprès des fournisseurs de gaz ? Mais ils sont moins nombreux. “Si vous achetez du gaz, votre interlocuteur, c'est Gazprom, le Russe et Sonatrach, l’Algérien”, souligne Philippe Chalmin, professeur à l’Université Paris Dauphine-PSL. Bruno Le Maire défend cette piste de travail auprès de ses homologues européens.