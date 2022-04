Gaz liquéfié américain : la solution pour l'Europe ?

De ces bateaux pourraient bien venir le salut des Européens. Dans leur cuve, d’énorme quantité de gaz naturel liquéfié. Un seul navire peut transporter assez de GNL pour chauffer 45 000 maisons pendant un an. Il y a encore un an ici, seulement un quart des livraisons de gaz partait vers l’Europe. Désormais, ce sont les trois quarts. D’ailleurs, EDF et Engie en achètent régulièrement. Ce gaz liquéfié pourra-t-il stopper la hausse des prix chez nous en France ? Le gaz liquéfié demande de gros moyens. La plus grosse usine de GNL des États-Unis permet de remplir seulement deux bateaux par jour. Le gaz, du méthane, arrive de tout le continent via des tuyaux. D’abord, il est débarrassé de ses impuretés puis refroidi à moins 160 degrés. C’est ainsi qu’il devient liquide. Il prend alors 600 fois moins de place et peut être transporté par bateau. Des usines comme celle-ci, il y en a peu. De nouvelles sont en construction mais cela prend du temps. Autre problème en Europe, les terminaux pour regazéifier le GNL et l’injecter dans nos réseaux sont rares. En France, il y en a seulement quatre. Des projets sont à l’étude, mais il faut plusieurs années pour les faire aboutir. T F1 | Reportage A. de Précigout, A. Ponsard