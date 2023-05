Gaz : pourquoi les prix ne baissent pas

Le mois dernier, ils ont dû payer 254 euros de gaz. Alors qu'il y a un an, la facture d'Antoine et Dominique, retraités, s'élevait à 182 euros, pour la même période. Des tarifs incompréhensibles pour ces retraités, alors que le cours du gaz européen baisse depuis plusieurs mois. Son prix a même été divisé par dix par rapport au pic du mois d'août 2022. Aujourd’hui, le prix est à moins de 30 euros le mégawattheure, plus bas qu'avant la guerre en Ukraine et la fin des importations de gaz russe. François Lenglet, spécialiste économie, explique les raisons, dont le redéploiement total des fournisseurs, ensuite l'économie de moins15 % sur la consommation, et enfin la météo qui a permis de reconstituer les stocks européens. Une chute des coûts qui tarde à apparaître sur les factures des particuliers. Selon Sophie Méritet, économiste, il y a des fournisseurs qui achètent le gaz depuis quelques semaines à un prix élevé, donc aujourd'hui le coût se reflète sur nos factures. Pour voir votre facture enfin diminuer, il faudra être patient. Les tarifs du gaz baisseront prochainement sans doute avant cet automne. TF1 | Reportage E. Payró, P. Véron, P. Ninine