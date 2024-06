Gaz : pourquoi les tarifs vont encore augmenter ?

Pour chauffer son appartement, Henriette a opté pour le gaz, un choix qu’elle regrette à chaque nouvelle facture. Et celle de juillet ne fera pas exception à la règle. Son montant va augmenter de 5,5%, sur un an, c’est près de 25 euros en plus. Pourquoi cette hausse ? C’est la troisième en l’espace de trois mois, alors que dans le même temps, les Français ont réduit leur consommation de gaz. Pour le comprendre, il faut décomposer son prix. En clair, moins on utilise le gaz, plus il coûte cher. C'est une mauvaise nouvelle, alors que le nombre de foyers abonnés au gaz ne cesse de baisser, 200 000 en moins en deux ans. En attendant, pour tenter de faire baisser le montant de votre facture de gaz, pensez à faire jouer la concurrence, cela peut permettre de gagner quelques euros sur une année. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Eymeriau, M. Monnier