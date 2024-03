Gaz : pourquoi votre facture ne baisse pas

Pendant les mois d'hiver, Xavier Laboutique, consommateur de gaz à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, utilise le gaz pour se chauffer. Même s'il n'a augmenté que d'un degré son thermostat ces derniers mois, la facture de décembre et de janvier, lui a donné des sueurs froides. Elle est presque le double des deux mois précédents. Pourtant, sur les marchés, le prix moyen du gaz a beaucoup baissé ces derniers temps, moins 16% en à peine cinq mois. La raison est que l'hiver a été doux, et les stocks sont pleins. Si pour Xavier, la baisse n'est pas encore visible sur sa facture, c'est parce que comme beaucoup de Français, qui se chauffent au gaz, il a souscrit un abonnement où les tarifs sont fixes pendant un an. Il attend impatiemment la baisse prévue à la fin de son contrat, en juillet 2024. Mais qu'en est-il des autres contrats à prix variables ? Même s'ils sont indexés sur le prix du marché, la baisse n'est pas très visible sur les factures. Encore un peu de patience, les effets sur nos factures seront bientôt concrets, les prix devraient baisser d'ici la fin de l'année. TF1 | Reportage L. Gelabert, H. Lévèque