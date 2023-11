DOCUMENT - Gaza : notre équipe dans les tunnels sous l'hôpital Al-Shifa

C'est un paysage lunaire que nous découvrons, en pénétrant dans la bande de Gaza, juste avant que la trêve n'entre en vigueur. Première impression, l'armée israélienne contrôle totalement le cœur de la ville et nous montre ce qu'elle considère comme le centre opérationnel du Hamas, l'hôpital Al-Chifa. Le porte-parole de Tsahal exhibe un arsenal collecté sur le site, en deux jours seulement dit-il. Quant aux otages, certains effets ont aussi été retrouvés. L'autre découverte, ce sont les tunnels creusés sous les bâtiments. Les Israéliens ont perforé l'un d'eux pour y entrer. Il mène à plusieurs embranchements conduisant vers l'extérieur du site. En ressortant, nous apercevons quelques civils palestiniens parmi les rares qui demeurent encore dans le complexe hospitalier. Un membre du personnel s'approche et nous interpelle. "Cela fait quatre jours que nous ne pouvons plus soigner qui que ce soit", dit-il. Un soldat nous ramène dans le périmètre autorisé. Pour quitter la ville de Gaza et prendre la route du sud, les derniers résidents doivent emprunter des corridors humanitaires. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, E. Fourny, G. Parrot