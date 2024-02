Gaza : deux otages libérés, des dizaines de Palestiniens tués

À 1h49 du matin, les forces spéciales israéliennes prennent d'assaut un immeuble de la bande de Gaza. Ils se dirigent au deuxième étage et détruisent la porte d'un appartement avec des explosifs. "Dès leur arrivée, nos combattants ont pris les deux otages dans leurs bras et les ont protégés de leurs corps. Une bataille intense, avec des tirs nourris contre les hommes du Hamas, a alors commencé", précise Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne. Une minute après leur arrivée, des frappes aériennes intenses ont lieu dans tout le quartier pour couvrir la fuite du commando. Selon le Hamas, elles auraient fait une centaine de morts parmi les civils palestiniens à Rafah. Les otages, eux, sont évacués par hélicoptère vers un hôpital, où ils retrouvent leurs familles deux heures plus tard. Âgés de 70 et 60 ans, ils ont passé 129 jours entre les mains du Hamas. Le gouvernement israélien promet d'autres opérations de ce genre. Mais selon Yigal Carmon, ancien militaire et président du groupe Memri, elles ne suffiront pas à libérer tous les otages. "Chaque tentative présente le risque de nombreux morts, nos soldats d'une part, et les civils palestiniens d'autre part. Cela ne doit pas arriver", prévient l'ancien colonel du renseignement. Les États-Unis mettent garde Israël contre une offensive de grande ampleur à Rafah. Il y aurait encore 134 otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. TF1 | Reportage B. Christal, C. Cambier