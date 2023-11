Gaza : l'ampleur des destructions

Les militaires israéliens ne voient que des images grises et muettes, quand ils bombardent leur cible. Les bombes israéliennes peuvent réduire en poussière des blocs d'immeubles. Dans le quartier de Maghazi, frappé ce vendredi, deux immenses cratères remplacent désormais les habitations. Les Israéliens assurent que sous les bâtiments couraient des tunnels du Hamas. Il est impossible de savoir combien de combattants et de civils ont été tués dans ces frappes. Les blessés sont soignés dans des hôpitaux sans électricité. Les médecins opèrent à la lumière des téléphones. Le courant n'arrive plus et l'eau potable manque. Les Gazaouis récupèrent les eaux de mer pour la boire, pour tout faire. Dans les rues pour acheter à manger, il faut attendre pendant des heures. Les habitants se réfugient dans les quartiers épargnés par l'armée israélienne, mais il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Ce vendredi 3 novembre 2023, un nouveau convoi d'aide humanitaire est entré dans la bande de Gaza. D'après les associations humanitaires, il en faudra encore beaucoup d'autres. TF1 | Reportage F. Litzler, F. Baudoux, A. Jonah