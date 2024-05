Gaza : le corps d'un otage français retrouvé

Orion Hernandez-Radoux n'avait que 32 ans. Il a été retrouvé mort à Gaza par l'armée israélienne. C'était l'un des trois derniers Français retenus par le Hamas. Nous avions rencontré sa mère, Marie-Pascale Radoux, en février 2024. Elle avait encore espoir de le revoir. Selon l'armée israélienne, il aurait été tué le 7 octobre 2023, jour de l'attaque. Sa compagne, Shani Louk, comme lui, captive, a été retrouvée morte il y a une semaine. Deux Français sont encore détenus à Gaza, Ofer Kalderon, 53 ans, et Ohad Yahalomi, 49 ans. Leurs enfants, eux aussi pris en otage, ont été libérés il y a six mois. Au soir de ce vendredi 24 mai, pour les proches des deux pères de famille, c'est mélange de douleur et de colère. À l'annonce du décès d'Orion, le président de la République s'est exprimé dans un tweet. "Je pense à sa famille et à ses proches. Nous sommes à leurs côtés. La France reste plus que jamais engagée pour la libération de tous les otages", a-t-il affirmé. Avec Orion, deux autres otages ont été retrouvés morts ce vendredi 24 mai. Au total, 121 personnes sont toujours retenues à Gaza. TF1 | Reportage L. Cloix, B. Christal