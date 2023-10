Gaza : les bombardements israéliens s’intensifient

Le bruit des drones israéliens et le silence. Ce lundi, dans l’après-midi, notre équipe n’a croisé que quelques habitants, comme sonnés. D’autres prennent la fuite, sans savoir où aller. “Si ce n’était que ma maison qui avait été détruite, ça irait encore. Là, ils ont détruit le quartier entier. Même si on reste cent ans, on ne pourra jamais reconstruire”, réagit un habitant. Certaines familles ont trouvé refuge dans une école des Nations unies, à l’ouest de la ville, mais là aussi, les bombardements sont proches. “Qu’est-ce qu’il a fait cet enfant pour que des missiles lui tombent dessus ? C’est quoi son crime”, crie un homme en colère, tenant un enfant dans les bras. À l’heure où nous parlons, l’aide humanitaire n’arrive toujours pas jusqu’à la ville de Gaza. TF1 | Reportage F. De Juvigny, I. Al-Asttad